هذا المحتوى تم نشره يوم 11 مايو, 2019 03:43 م

صورة التقطت من الجو لزورق يحمل مهاجرين في مضيق جبل طارق قبل أن ينقذهم الحرس المدني الإسباني وطواقم وكالة إغاثة في 8 أيلول/سبتمبر 2018

اعترضت البحرية الملكية المغربية ليل الجمعة السبت 117 مهاجرا "من دول جنوب الصحراء" كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط الى اسبانيا على متن ثلاثة مراكب متداعية، وفق ما افاد مصدر عسكري السبت.

وتم اقتياد المهاجرين بعد انقاذهم، الى ميناءي قصر الصغير والناظور في شمال المملكة، بحسب ما ذكر المصدر الذي طلب عدم كشف هويته، ولم يورد مزيدا من التفاصيل.

واوقفت السلطات المغربية في 2018 نحو 89 الف "محاولة هجرة غير شرعية" منها 29 الف محاولة عبر البحر، بحسب أرقام رسمية.

ومنذ بداية العام وصل أكثر من 7800 مهاجر الى اسبانيا ثاني بوابة دخول للمهاجرين غير الشرعيين في اوروبا بعد اليونان، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

وازاء تدفق المهاجرين، قدم الاتحاد الاوروبي العام الماضي للمغرب 140 مليون يورو كمساعدة لمواجهة الهجرة غير الشرعية وتفكيك شبكات المهربين وحماية المهاجرين من ضعاف الحال.

وبحسب الجمعية المغربية لحقوق الانسان تدر الهجرة غير الشرعية ربحا كبيرا على المهربين الذين يحصلون على ما بين الفين وخمسة آلاف يورو عن كل مهاجر يعبر المتوسط.

وأضافت الجمعية أن السلطات المغربية "تلاحق وتوقف الضحايا" بدلا من التركيز على المهربين.

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