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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أكتوبر, 2018 09:25 م 03 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 21:25

صورة التقطت من الجو لزورق يحمل مهاجرين في مضيق جبل طارق قبل أن ينقذهم الحرس المدني الإسباني وطواقم وكالة إغاثة في 8 أيلول/سبتمبر 2018 (afp_tickers)