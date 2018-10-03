البحرية المغربية تنقذ 37 مهاجرا قبالة طنجة
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صورة التقطت من الجو لزورق يحمل مهاجرين في مضيق جبل طارق قبل أن ينقذهم الحرس المدني الإسباني وطواقم وكالة إغاثة في 8 أيلول/سبتمبر 2018(afp_tickers)
قدمت البحرية المغربية الأربعاء المساعدة لـ37 مهاجرا مغربيا غادروا المغرب عن طريق البحر وكان مركبهم يواجه "صعوبات" قبالة طنجة (شمال)، على ما أفادت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية.
وقالت القوات المسلحة في بيان إن المركب المطاطي الذي كان ينقل هؤلاء واجه "صعوبات بسبب الأحوال الجوية السيئة".
وأضافت ان الأشخاص الذين تم إنقاذهم، هم "37 رجلا مغربيا مرشحين للهجرة السرية" وقد "نُقلوا سالمين" إلى ميناء طنجة، مشيرة إلى أن المركب الذي كان "في حالة جد متهالكة غرق مباشرة بعد عملية الإنقاذ".
وكان مقتل طالبة (22 عاما) قبل أيام برصاص البحرية الملكية المغربية عندما كانت على متن مركب يستقله مهاجرون في طريقه لإسبانيا، قد أثار تأثرا واستياء في المغرب. وأطلقت البحرية المغربية النار وقتذاك على زورق سريع (غو فاست) "كان يبحر بطريقة مشبوهة في المياه المغربية" بشمال المملكة بعدما "رفض الامتثال للاوامر" بحسب السلطات المحلية.
ومنذ بداية العام باتت اسبانيا أهم بوابة لدخول أوروبا بحرا وبرا، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.
وتؤكد السلطات المغربية أنها منعت اكثر من خمسين ألف محاولة عبور منذ بداية 2018 وتدعو الأوروبيين الى مساعدتها لمواجهة تدفق المهاجرين.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب