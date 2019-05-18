هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مايو, 2019 01:53 م

ناقلة النفط السعودية أمجاد التي تعرضت لعمل "تخريبي" وفق الرياض وأبوظبي في صور التقطت لها قبالة الفجيرة في 13 أيار/مايو 2019

حذرت البحرين مواطنيها السبت من السفر إلى إيران أو العراق، داعية المتواجدين هناك إلى "المغادرة فورا".

ودعت وزارة الخارجية البحرينية في بيان إلى "عدم السفر إلى كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق في الوقت الراهن، نظرا للأوضاع غير المستقرة التي تشهدها المنطقة والتطورات الخطيرة والتهديدات القائمة وما تحمله من مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار".

كما دعت مواطنيها المتواجدين في البلدين إلى "ضرورة المغادرة فورًا وذلك ضمانًا لأمنهم وحفاظًا على سلامتهم".

ويتزامن التحذير مع تصاعد التوتر بين إيران الولايات المتحدة في الخليج، حيث تعرّضت الاحد أربع سفن بينها ثلاث ناقلات نفط تحمل اثنتان منها علم السعودية لأعمال "تخريبية" قبالة الإمارات.

وبعدها شن المتمردون اليمنيون هجوما ضد محطتي ضخ لخط أنابيب نفط رئيسي في السعودية غرب الرياض بطائرات من دون طيار، ما أدى إلى إيقاف ضخ النفط.

واتهمت السعودية إيران الخميس بإعطاء الأوامر للمتمردين بمهاجمة منشآتها النفطية غرب الرياض.

وقد طلبت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء من جميع موظفيها غير الأساسيين مغادرة سفارتها في بغداد وقنصليتها في إربيل.

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