البحرين توقف إصدار تأشيرات دخول للقطريين
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عاهل البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في 21 ايار/مايو 2017.(afp_tickers)
قررت البحرين وقف إصدار تأشيرات دخول لرعايا قطر فيما تشهد العلاقات بين دول الخليج والدوحة أزمة خطيرة منذ أكثر من سنة، كما أفاد مصدر رسمي الاربعاء.
وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية انه استنادا الى بيان قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر الصادر في 5 حزيران/يونيو 2017 وتنفيذا لتوجيهات الحكومة، "تقرر إيقاف إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين القطريين" كما أوردت وكالة الانباء البحرينية.
وأضافت الوكالة ان هذا القرار جاء "نتيجة لتمادي السلطات القطرية غير المسؤولة في التصرفات العدائية ضد مملكة البحرين" مشيرة الى "تصرفات السلطات القطرية غير المسؤولة والتي لا تراعي حقوق الجوار أو مبادئ القانون الدولي".
لكن الوزارة أوضحت انه يستثنى من هذا القرار "الطلبة القطريون الدارسون بمملكة البحرين، وكذلك من يحملون تأشيرات ما زالت سارية الصلاحية".
والعلاقات بين قطر من جهة، والسعودية والامارات والبحرين ومصر من جهة أخرى، مقطوعة منذ الخامس من حزيران/يونيو 2017 على خلفية اتهام الدول الاربع للامارة بدعم "الارهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب