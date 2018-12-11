البرازيل ستنسحب من الميثاق العالمي للهجرة حالما يتسلّم بولسونارو مهامه

هذا المحتوى تم نشره يوم 11 ديسمبر, 2018 01:38 ص

وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرار مع وزيرة الخارجية الهوندوراسية ماريا دولوريس يشاركان في إحدى جلسات المؤتمر الدولي الحكومي الذي عقد في مراكش حول الهجرة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2018

أعلن وزير الخارجية البرازيلي المقبل إرنستو أروجو أنّه حالما يتسلّم الرئيس المنتخب اليميني المتطرّف جايير بولسونارو مهامه في الأول من كانون الثاني/يناير فإنّ البرازيل ستنسحب من ميثاق الأمم المتّحدة للهجرة الذي أقرّ في مراكش الإثنين.

وقال الوزير في تغريدة على تويتر إنّ "حكومة بولسونارو ستنأى بنفسها عن الاتفاق العالمي للهجرة الذي أُطلق لتوّه في مراكش، والذي هو أداة غير ملائمة للتعامل مع مشكلة" الهجرة.

وأضاف أنّ "الهجرة مرحّب بها ولكن لا ينبغي أن تكون عشوائية".

والإثنين تبنّى ممثّلو حوالى 150 دولة خلال اجتماع في مراكش ميثاق الأمم المتحدة حول الهجرة على الرغم من الانتقادات والاعتراضات التي أثارها من طرف القوميين وأنصار إغلاق الحدود في وجه المهاجرين.

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الميثاق بمثابة "خارطة طريق من أجل تفادي المعاناة والفوضى ومن أجل تعزيز تعاون يكون مثمرا للجميع"، مضيفا أن حضور "أكثر من 150 دولة" المؤتمر يمثّل "جواباً" على ما أثير حول الميثاق.

ويتضمن النصّ غير الملزم الواقع في 25 صفحة مبادئ تتعلّق بالدفاع عن حقوق الإنسان والأطفال والاعتراف بالسيادة الوطنية للدول. ويقترح إجراءات لمساعدة البلدان التي تواجه موجات هجرة من قبيل تبادل المعلومات والخبرات ودمج المهاجرين، كما ينص على منع الاعتقالات العشوائية في صفوف المهاجرين وعدم اللجوء إلى إيقافهم سوى كخيار أخير.

وتمّ الاتّفاق على هذا الميثاق في 13 تموز/يوليو في نيويورك. لكنّ ثماني دول عادت وانسحبت من محادثات تفعيل الميثاق بعدما كانت ضمن الموافقين عليه.

وتشمل لائحة المنسحبين كلاًّ من النمسا وأستراليا وتشيكيا وجمهورية الدومينكان والمجر وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا.

وارتأت سبع دول أخرى إجراء مزيد من المشاورات الداخلية بخصوصه، وهي كل من بلجيكا وبلغاريا وإستونيا وإيطاليا وسلوفينيا وسويسرا وإسرائيل، بحسب الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالهجرة لويز أربور.

وسيخضع الميثاق الذي يسعى إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل "هجرة آمنة منظمة ومنتظمة"، لتصويت نهائي من أجل إقراره في 19 كانون الأول/ديسمبر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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