هذا المحتوى تم نشره يوم 26 مارس, 2019 02:01 م

عضو البرلمان الأوروبي اكسل فوس يشارك في جلسة تصويت على حقوق الملكية في السوق الرقمية المشتركة في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ شرق فرنسا في 2019

صادق البرلمان الأوروبي الثلاثاء على تبني اصلاحات حقوق الملكية الفكرية المثيرة للخلاف والتي طالبت بها كبرى شركات الأخبار والموسيقى، في صفعة لشركات الانترنت العملاقة التي بذلت مساعي كبيرة لمنع تمرير الاصلاحات.

ورغم النقاش المحتدم في البرلمان، إلا أن نواب البرلمان المجتمعين في ستراستبورغ مرروا مشروع القرار بأغلبية 348 صوتا مقابل 274 صوتا وامتناع 36 عن التصويت.

وأثار التشريع الجديد انقساما في البرلمان، حيث تعرض المؤيدون والرافضون له لحملة مكثفة للتأثير على آرائهم لم يشهدها البرلمان الأوروبي في تاريخه من شركات الانترنت العملاقة وشركات الإعلام وشركات إنشاء المحتوى ونشطاء حرية الانترنت.

وأطلق مشروع قانون إصلاح حقوق الملكية الفكرية في 2016 واعتبر ضروريا إذ أنه لم يجر تحديثه منذ 2001، أي قبل ولادة يوتيوب وفيسبوك.

ودعم الفنانون وشركات الإعلام مشروع الإصلاحات إذ أنهم يرغبون في الحصول على عائدات أفضل من منصات الانترنت مثل يوتيوب وفيسبوك التي تسمح للمستخدمين بتوزيع المحتوى الذي تبثه.

إلا أنها وجدت معارضة شديدة من شركات الانترنت العملاقة ومن بينها غوغل المالكة لموقع يوتيوب، والتي تحقق أرباحا طائلة من الاعلانات التي تجنيها من المحتوى الذي تنشره وكذلك من مؤيدي حرية الانترنت الذين يخشون في أن تتسبب الاصلاحات في وضع قيود غير مسبوقة على حرية الشبكة.

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