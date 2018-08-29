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هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أغسطس, 2018 01:15 م 29 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 13:15

المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي يخاطب الوزراء بتاريخ 29 آب/اغسطس 2018 لدى إطلاق البرلمان اجراءات لسحب الثقة من وزيرين آخرين في حكومة الرئيس حسن روحاني

بدأ مجلس الشورى الإيراني اجراءات لسحب الثقة من وزيرين آخرين الأربعاء في وقت كثف معارضو الرئيس حسن روحاني ضغوطهم على حكومته.

وأقال أعضاء مجلس الشورى وزيري العمل والاقتصاد هذا الشهر بينما استجوبوا روحاني الثلاثاء لأول مرة منذ وصل إلى السلطة قبل خمسة أعوام.

ويبدو أن أتباع التيار المحافظ يسعون إلى استغلال الأزمة الاقتصادية المتفاقمة جراء إعادة فرض العقوبات الأميركية على طهران لصالحهم.

ووقع 20 عضوا في البرلمان الأربعاء طلبا لاستدعاء وزير التعليم محمد بطحائي الذي عليه أن يمثل في غضون عشرة أيام لتتم مساءلته والتصويت على حجب الثقة عنه.

والثلاثاء تقدم نواب بالتماسات لسحب الثقة من وزير الصناعة والمناجم والتجارة محمد شريعتمدار.

وواجه روحاني أسئلة صعبة تتعلق بكيفية تعاطيه مع الاقتصاد عندما مثل أمام النواب الثلاثاء.

وفي جلسة تصويت عقدت نهاية الاجتماع، أعلن النواب عدم رضاهم عن الأجوبة التي قدمها عن أربعة من أسئلتهم الخمسة التي تناولت البطالة والتهريب وانهيار قيمة الريال الإيراني.

وبموجب قواعد البرلمان، كان من المفترض أن يحال الملف على القضاء للنظر فيه إلا أن رئيس البرلمان علي لاريجاني، وهو حليف مقرب من روحاني، أشار الأربعاء إلى عدم وجود أسس قانونية للقيام بذلك.

وبإمكان البرلمان نظريا عزل روحاني لكنه يحظى بحماية المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الذي قال إن الإطاحة بالرئيس قد تخدم "العدو".

ودعا خامنئي النواب في خطاب ألقاه خلال اجتماع للحكومة الأربعاء إلى العمل "ليلا ونهارا" لمعالجة مشكلات البلاد الاقتصادية.

وأضعف نفوذ روحاني بشكل كبير جراء إعادة واشنطن فرض العقوبات على طهران عقب انسحابها من الاتفاق النووي الذي أبرم بين إيران والدول الكبرى في 2015، ما قضى على مشاريع الرئيس لجذب استثمارات أجنبية تعد غاية في الأهمية بالنسبة للجمهورية الإسلامية.

ومنذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي في أيار/مايو، أعلنت غالبية الشركات الأجنبية الكبرى التي تعمل في إيران أنها ستغادر البلاد بينما يتوقع أن يزداد الوضع سوءا في تشرين الثاني/نوفمبر عندما تعيد واشنطن فرض العقوبات على قطاع النفط الذي يعتبر محوريا بالنسبة لإيران.

واشار الالتماس لحجب الثقة عن وزير الصناعة الى زيادة نسب التضخم وتحديدا في مجال صناعة السيارات بينما ركز النواب الساعون لعزل وزير التعليم على سلسلة قضايا مرتبطة بموازنات التعليم والمناهج وسوء الإدارة.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب