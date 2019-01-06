البرلمان الايراني يحقق في مزاعم تعرض أحد قادة العمال للتعذيب بسبب اضراب

هذا المحتوى تم نشره يوم 06 يناير, 2019 02:22 م

ينوي البرلمان الايراني التحقيق في مزاعم أحد القادة العماليين بأنه تعرض للتعذيب في السجن عقب اضرابات في مصنع للسكر، بحسب ما أفادت وكالة اسنا شبه الرسمية الأحد.

وقال علي رضا رحيمي، عضو مكتب البرلمان، إن رئيس البرلمان علي لارجاني قبل طلبه فتح تحقيق، طبقا للوكالة.

وجاء ذلك بعد مزاعم كتبها إسماعيل بخشي على صفحته على انستغرام ونشرتها صحيفة اعتماد الإصلاحية، ومفادها أنه تعرض للتعذيب خلال احتجازه لمدة 25 يوما في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران أواخر العام الماضي.

وكان بخشي أحد منظمي احتجاجات استمرت أسابيع في مصنع "هافت تابيه" للسكر بسبب عدم دفع رواتب للعمال وارتكاب المالكين الجدد للمصنع نشاطا اجرامياً.

وكتب عضو البرلمان علي مطهري مقالا في صحيفة اعتماد الاحد بعنوان "مصدر عار" مطالبا بأجوبة من وزارة الاستخبارات.

ونفى غلام رضا شريعتي محافظ خوزستان مزاعم بخشي.

وصرح لموقع جماران الاخباري "لقد تحققت من الاجهزة المعنية، وتم نفي مزاعم التعذيب بقوة".

وقال رحيمي أن وزير الاستخبارات محمود علوي سيشارك في جلسات الاستماع التي ستعقدها اللجنة في البرلمان، بحسب الوكالة.

وانتهى اضراب مصنع السكر الذي يوظف نحو أربعة آلاف عامل، في كانون الأول/ديسمبر بعد تلقي العمال رواتبهم.

وشهدت إيران اضرابات بسبب ظروف العمل في العديد من القطاعات العام الماضي بما فيها التعليم والتعدين والنقل والفولاذ، خاصة خارج طهران.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر حذر رئيس السلطة القضائية العمال من احداث "الفوضى".

وصرح اية الله صادق لاريجاني "يجب على العمال عدم السماح بتحول مطالبهم إلى مبرر وأداة للأعداء"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "ميزان" الالكترونية التابعة للسلطة القضائية.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك