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هذا المحتوى تم نشره يوم 17 أغسطس, 2018 12:48 م 17 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 12:48

بائع يجلس امام صورة لبطل الكريكت عمران خان زعيم حزب حركة الانصاف في سوق في اسلام اباد في 27 تموز/يوليو 2018 (afp_tickers)