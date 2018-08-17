البرلمان الباكستاني ينتخب بطل الكريكت السابق عمران خان رئيساً للوزراء
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بائع يجلس امام صورة لبطل الكريكت عمران خان زعيم حزب حركة الانصاف في سوق في اسلام اباد في 27 تموز/يوليو 2018(afp_tickers)
انتُخب بطل الكريكت العالمي السابق الباكستاني عمران خان رئيسا للوزراء في عملية تصويت جرت الجمعة في الجمعية الوطنية المنبثقة عن الانتخابات التشريعية الأخيرة التي فاز فيها حزبه.
وقال رئيس البرلمان أسد قيصر بعد التصويت الذي نقل عبر البث الحي إن خان حاز على 176 صوتاً، فيما كان يحتاج إلى أغلبية مطلقة من 172 صوتاً. وحصل منافسه شهباز شريف من الرابطة الإسلامية على 96 صوتاً.
واستقبل النواب انتخاب خان البالغ من العمر 65 عاماً بالتصفيق والهتاف في حين بقي خان جالساً ويرد التحيات مبتسماً وممسكا مسبحة بيده. وسيؤدي رئيس الوزراء الجديد اليمين السبت.
وظهر منذ البداية أن شهباز زعيم الحزب الحاكم سابقاً لن يتمكن من جمع الأصوات المطلوبة مع امتناع عدد كبير من الأحزاب عن التصويت، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية.
تصدرت حركة الانصاف بزعامة خان نتائج انتخابات 25 تموز/يوليو لكنها لم تنل عدداً كافياً من المقاعد يؤهلها لتشكيل حكومة بمفردها فخاضت مفاوضات ائتلافية مع أحزاب أخرى ونواب مستقلين.
ويفتح تعيين خان صفحة سياسية جديدة في باكستان بعد عقود من مداورة السلطة بين الرابطة الإسلامية وحزب الشعب الباكستاني، مع فترات من الحكم العسكري.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب