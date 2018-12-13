البرلمان البريطاني يصوت على مشروع اتفاق بريكست في كانون الثاني/يناير

هذا المحتوى تم نشره يوم 13 ديسمبر, 2018 11:03 ص

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي خارج 10 داونينغ ستريت وسط لندن بتاريخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2018

يصوت البرلمان البريطاني في كانون الثاني/يناير على مشروع اتفاق بريكست الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، بحسب جدول أعمال نشرته وزيرة الشؤون البرلمانية أندريا ليدسوم الخميس.

وأظهر الجدول أن مجلس العموم سينشغل بالنظر في مسودات قوانين أخرى الأسبوع المقبل قبل أن يعلق أعماله في إجازة تستمر من 20 كانون الأول/ديسمبر حتى 7 كانون الثاني/يناير. وكانت ماي تعهدت بأن يتم التصويت بحلول 21 كانون الثاني/يناير.

وستقدم رئيسة الوزراء البريطانية الاثنين إيجازا للنواب عن زيارتها إلى بروكسل حيث ستلتقي قادة الاتحاد الأوروبي الـ27 في مسعى للحصول على مزيد من التنازلات المرتبطة بالاتفاق.

ورفض قادة التكتل إعادة التفاوض على مسودة الاتفاق إلا أنهم أبدوا استعدادا لتقديم تطمينات غير ملزمة لماي بشأن الخلاف الأساسي المرتبط يمنع إعادة الحدود الفعلية مع إيرلندا.

وألغت ماي جلسة تصويت كان من المفترض أن تجري الثلاثاء الماضي بعدما بدا رفض النواب لمشروع الاتفاق أمرا مؤكدا.

وأثار القرار غضب النواب حيث حاول بعض أعضاء حزبها الإطاحة بها عبر تنظيم جلسة تصويت لحجب الثقة عنها الاربعاء.

وحظيت ماي بمئتي صوت مقابل 117، وهي نتيجة تعكس حجم المعارضة لمسودة اتفاق بريكست في صفوف حزبها.

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