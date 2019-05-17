هذا المحتوى تم نشره يوم 17 مايو, 2019 07:04 ص

مدافعون عن حقوق المثليين يحتفلون امام البرلمان في تايبي في 17 ايار/مايو 2019

شرَع البرلمان التايواني الجمعة زواج المثليين في سابقة في آسيا، بعد عامين على قرار تاريخي بهذا المعنى أصدرته أعلى هيئة قضائية في البلاد.

وصوت النواب التايوانيون على قانون يسمح للمثليين بتشكيل "جيزات دائمة استثنائية" وبند يسمح لهم بطلب تسجيلهم في "سجلات الزواج".

ويؤكد هذا التصويت مكانة تايوان السباقة في القارة الآسيوية في ما يتعلق بحقوق المثليين ويمثل انتصارا للجمعيات التي تعنى الدفاع عن حقوق هذه المجموعة التي تتحرك منذ سنوات للحصول على حقوق الزواج نفسها التي يتمتع بها زوجان من جنسين مختلفين.

في أيار/مايو 2017 أصدرت محكمة تايوان الدستورية قرارا يعتبر غير دستوري حرمان الأشخاص المثليين من الحق في الزواج.

وكانت المحكمة امهلت الحكومة حتى 24 أيار/مايو 2019 لتعديل القانون.

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