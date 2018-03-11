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هذا المحتوى تم نشره يوم 11 مارس, 2018 05:56 ص 11 مارس 2018 - آخر تحديث - 05:56

الرئيس الصيني شي دينبينغ في الجمعية الوطنية الشعبية في بكين في 09 آذار/مارس 2018

يصوت البرلمان الصيني الاحد على مشروع قانون يتيح لشي جينبينغ الذي يطمح الى البقاء على رأس الدولة بعد 2023، الاستمرار في رئاسة البلاد مدى الحياة.

وسيصوت اعضاء الجمعية الوطنية الشعبية البالغ عددهم نحو ثلاثة آلاف في جلسة مغلقة، اعتبارا من الساعة 15,00 (07,00 ت غ)، عمليا على تعديل دستوري يلغي المادة التي تحدد عدد الولايات الرئاسية باثنتين كل منها خمس سنوات.

ويتوقع ان يسمح التصويت الذي سيشارك فيه نواب تم اختيارهم بدقة، بالحصول بسهولة على اغلبية الثلثين.

وقال الخبير في الشؤون الصينية جان بيار كابيستان من الجامعة المعمدانية في هونغ كونغ ان "الجمعية الوطنية الشعبية لم تصوت يوما ضد اي نص".

وكان عدد الولايات الرئاسية حدد باثنتين في دستور 1982 في عهد دينغ شياوبينغ لتجنب اي عودة للحكم الديكتاتوري لعهد ماو تسي تونغ (1949-1976).

ورأى الخبير السياسي هوا بو الذي يقيم في بكين ان "بعض النواب المتمسكين باصلاحان دينغ شياوبينغ يعتقدون ان هذا التعديل هو عودة الى الوراء". واضاف "قد يصوت هؤلاء ضد مشروع القانون او يمكن ان يمتنعوا عن التصويت".

وسيسمح التعديل الدستوري بادراج "فكر شي جينبينغ" في الدستور وكذلك "الدور القيادي" للحزب الشيوعي الصيني في مادته الاولى.

ومنذ توليه قيادة الحزب الشيوعي الصيني في نهاية 2012 ثم رئاسة الدولة مطلع 2013، عزز شي سلطة النظام. وقد صدر قانون يقمع بقسوة اي معارضة على الانترنت، وصدرت احكام قاسية بالسجن على مدافعين عن حقوق الانسان.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب