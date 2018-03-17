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هذا المحتوى تم نشره يوم 17 مارس, 2018 02:45 ص 17 مارس 2018 - آخر تحديث - 02:45

الرئيس الصيني شي جينبينغ يصوت على تعديل الدستور في البرلمان الصيني في 11 اذار/مارس 2018 (afp_tickers)