محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 07 سبتمبر, 2018 08:43 ص 07 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 08:43

متظاهرون عراقيون يقتحمون مبنى رسميا خلال تظاهرة ضد الحكومة في البصرة في 6 ايلول/سبتمبر. (afp_tickers)