البرلمان الفنزويلي يؤكد رفضه الاعتراف بشرعية الولاية الثانية لمادورو

هذا المحتوى تم نشره يوم 05 يناير, 2019 05:23 م

رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية الجديد خوان غوايدو خلال حفل تنصيبه في كراكاس في 5 كانون الثاني/يناير 2019.

أكد برلمان فنزويلا الخاضع لسيطرة المعارضة السبت رفضه الاعتراف بشرعية الرئيس نيكولاس مادورو مع اقتراب بدء ولايته الثانية.

وقال الرئيس الجديد للجمعية الوطنية خوان غوايدو عند أدائه اليمين في مستهل الدورة البرلمانية الجديدة "نؤكد عدم شرعية نيكولاس مادورو".

وأضاف "اعتبارا من 10 كانون الثاني/يناير، سيكون (مادورو) مغتصبا للسلطة وبالتالي فان هذه الجمعية الوطنية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب".

وأعيد انتخاب مادورو في 20 أيار/مايو في انتخابات قاطعتها أحزاب المعارضة الرئيسية وقوبلت بإدانات واسعة من المجتمع الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة التي وصفتها بـ"المزيّفة".

وستبدأ ولايته الثانية رسميا في 10 كانون الثاني/يناير.

ويأتي ذلك غداة قرار مماثل اتخذته دول مجموعة ليما باستثناء المكسيك. لكن قرار البرلمان يرتدي طابعا رمزيا فقط لانه منذ بداية العام 2016 أعلنت المحكمة العليا المعروفة بقربها من الحكومة، كل القرارات التي يتخذها البرلمان لاغية.

ووعد خوان غوايدو ايضا "بتوفير الظروف اللازمة لحكومة انتقالية والدعوة الى انتخابات حرة".

ويواجه مادورو اتهامات من قبل معارضيه بادارة سيئة للاقتصاد وبانه "ديكتاتور" يستولي على كل السلطات.

وتملك فنزويلا احد اكبر احتياطيي النفط في العالم، لكنها تواجه أزمة اقتصادية خانقة وتخضع لعقوبات مالية فرضتها الولايات المتحدة.

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