هذا المحتوى تم نشره يوم 11 مارس, 2019 10:01 ص

المعارض الفنزويلي خوان غوايدو في العاشر من اذار/مارس 2019

دعا المعارض الفنزويلي خوان غوايدو الاثنين لتظاهرات جديدة الثلاثاء بعد أن أعلن البرلمان الذي يرأسه حال الطوارئ في البلاد، فيما تدخل ازمة انقطاع الكهرباء في البلاد يومها الخامس.

وأمام البرلمان الذي عقد جلسة استثنائية، وهو المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة، دعا غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة "جميع سكان" فنزويلا الى التظاهر مجددا في كراكاس و"في كل مكان" الثلاثاء في الساعة 15,00 (19,00 ت غ).

واضاف "غدا، في الساعة الثالثة، كل فنزويلا الى الشارع".

واعلن البرلمان الفنزويلي حال الطوارئ الاثنين بناء على طلب غوايدو تمهيدا لدخول المساعدات الإنسانية البالغة 250 طنا والمتكدسة منذ شهلا عن حدود البلاد مع البرازيل وكولومبيا.

وأورد المرسوم الذي تقدم به غوايدو ووافق عليه البرلمان "أعلنت حال الطوارئ على كل التراب الوطني (...) بسبب الوضع المفجع في البلاد جراء انقطاع الكهرباء"، مناشدا "التعاون الدولي" لمعالجة الازمة في فنزويلا.

لكن قرار البرلمان يبقى دون قوة حقيقية لإنفاذه، إذ يسيطر الرئيس نيكولاس مادورو على الجيش والشرطة التي تمنع دخول المساعدات حاليا إلى البلاد. لكنه بخطوته هذه يمهد لتدخل اجنبي تحت شعار المساعدة الانسانية.

ودعا غوايدو الذي اعترفت به خمسين دولة على رأسها الولايات المتحدة رئيسا للبلاد الجيش وقوات الأمن "للامتناع عن منع او إعاقة" تظاهرات الثلاثاء.

وقال غوايدو إنّ "الوضع ليس عاديا في فنزويلا ولن ندع هذه المأساة تصبح طبيعية"، معددا الازمات التي يعانيها السكان وخصوصا أزمة المياه التي تفاقمت في اليوم الرابع من انقطاع الكهرباء.

وأشار إلى أنّ "العشرات" فقدوا أرواحهم بسبب انقطاع الكهرباء.

والاحد، اكد وزير الداخلية فلاديمير بادرينو ان البلاد هادئة.

وبصفته رئيسا انتقاليا طلب غوايدو من "السفراء" الذين عينهم لتمثيل فنزويلا في الخارج أن ينسقوا الدعم الدولي.

ويعتبر الرئيس مادورو في المقابل أن أزمة الكهرباء ناتجة من هجوم "الكتروني" دبرته الولايات المتحدة مع المعارضة، الامر الذي وصفه غوايدو بأنه "سيناريو هوليوودي"، منددا امام النواب ب"الفساد" الذي يسود دوائر الدولة المكلفة تأمين الكهرباء، علما بأن انتاج وتوزيع الكهرباء تم تأميمهما في العام 2007.

وعادت الكهرباء تدريجيا إلى بعض مناطق البلاد في عطلة نهاية الاسبوع، لكنها عادة ما تستمر عدة ساعات قبل انقطاعها مجددا.

- انفجار -

لكن ازمة الطاقة مستمرة. وفجر الاثنين، انفجرت منشأة كهربائية في كراكاس لاسباب غير معروفة وتم نهب متاجر الاحد.

وبدأ النقص في المياه والمواد الغذائية يزداد الى درجة أعلنت الحكومة انها ستبدأ الاثنين توزيع سلع ضرورية في الاحياء الشعبية.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، فرضت واشنطن الاثنين عقوبات على مصرف روسي ل"دعمه" السلطة في كراكاس. وتم تجميد أصول مصرف "افروفايننس موسناربنك" في الولايات المتحدة ومنع الاميركيون من التعامل معه.

وسبق أن أعلنت حكومة الرئيس دونالد ترامب فرض عقوبات اقتصادية وخصوصا على شركة النفط الوطنية الفنزويلية، واكدت الاسبوع الفائت أنها ستوسع هذه العقوبات بحيث تشمل مؤسسات مالية اجنبية "ضالعة في مساعدة عمليات غير قانونية تعود بالنفع على نيكولاس مادورو وشبكته الفاسدة".

وتستمر المواجهة بين غوايدو ومادورو منذ 23 كانون الثاني/يناير، حين أعلن غوايدو نفسه رئيسا بالوكالة رافضا الاعتراف باعادة انتخاب خصمه في عملية ندد بها المجتمع الدولي.

ويسود الغموض الوضع في المستشفيات والمناطق البعيدة وخصوصا مع تسجيل أعمال نهب الاثنين في ماراكايبو.

ومنذ الخميس في الساعة 16,50 (20,50 ت غ) تعاني فنزويلا ازمة كهرباء ومياه عطلت وسائل النقل والتواصل.

وتقول منظمات غير حكومية إن الازمة تسببت حتى الان بوفاة 15 مريضا على الاقل في المستشفيات التي تفتقر في غالبيتها الى مولدات كهرباء. ولكن في غياب اي حصيلة رسمية تستحيل معرفة ما يحصل فعليا في البلاد.

وكان وزير الصحة كارلوس ألفارادو نفى بعد ظهر الاحد هذه الحصيلة.

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