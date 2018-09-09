البشير يعتزم حلّ الحكومة السودانيّة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية
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الرئيس السوداني عمر البشير(afp_tickers)
قرّر الرئيس السوداني عمر البشير حلّ حكومة بلاده المؤلّفة من 31 وزيرًا وتشكيل حكومة جديدة لمواجهة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، حسبما أعلنت الرئاسة الأحد.
ومن المتوقّع أن يُعلن البشير قراره خلال اجتماع ليلي لقادة حزب المؤتمر الوطني الحاكم.
وقالت الرئاسة السودانية في بيان "أبلغ رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني اعتزامه اتخاذ خطوات كبيرة بحكومة الوفاق الوطني على مستوى الرئاسة والوزراء ووزراء الدولة، لمعالجة حالة الإحباط والضيق التي لازمت البلاد في الفترة الماضية".
وأضافت أنّ البشير يعتزم "تشكيل حكومة رشيقة وفعالة تعيد الأمل إلى الشعب السوداني".
من جهته، نقل التلفزيون الرسمي أنّ البشير أبلغ أحزاب حكومة الوفاق الوطني اعتزامه "تشكيل حكومة من 21 وزيرًا بدلاً من 31 وزيرًا في الحكومة الحالية".
ويأتي قرار البشير حلّ الحكومة، في وقت يشهد الاقتصاد السوداني ارتفاعًا في معدّل التضخّم الذي بلغ أكثر من 65%.
في تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، رفعت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية كانت تفرضها على الخرطوم منذ عقود.
وكان متوقّعًا أن يكون لقرار واشنطن أثر إيجابي، لكنّ الاقتصاد السوداني لم يستفد منه وفق مسؤولين سودانيين، وذلك بسبب تحفّظ المصارف العالمية عن التعامل مع نظيراتها السودانية.
وواجهه الاقتصاد السوداني صعوبات عقب استقلال جنوب السودان عنه ما أفقد البلاد 75% من إنتاج النفط.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب