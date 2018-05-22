البنتاغون سيرشح جنرالا في العمليات الخاصة لقيادة القوات في افغانستان
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الجنرال سكوت ميلر(afp_tickers)
من المقرر ان يرشح البنتاغون الجنرال سكوت ميلر من العمليات الخاصة لتولي قيادة القوات الاميركية وحلف شمال الاطلسي في افغانستان، بحسب ما صرح مسؤول عسكري لوكالة فرانس برس الثلاثاء.
وقال المسؤول "نتوقع اعلانا" بترشيح الجنرال سكوت ميلر لهذا الدور.
ويرئس ميلر (57 عاما) منذ عامين قيادة العمليات الخاصة المشتركة السرية، ولديه خبرة طويلة بالعمل مع نخبة المقاتلين الاميركيين.
وفي حال تأكيد مجلس الشيوخ تعيينه، فسيحل ميلر محل الجنرال جون نيكلسون الذي سينهي مهمته.
وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال التي كشفت اولا عن اختيار ميلر، فإن الجنرال كان مسؤولا عن وحدة "دلتا فورس" في معركة مقديشو في 1993.
واشتهرت تلك العملية بسبب كتاب وفيلم "بلاك هوك داون" (سقوط بلاك هوك) حول العملية.
ويأتي ترشيح ميلر للعمل في افغانستان فيما لا تزال قوات الامن المحلية تعمل جاهدة لاحتواء حركة طالبان التي يتزايد نشاطها، وتنظيم الدولة الاسلامية الذي شن عددا من الهجمات الانتحارية.
وحاليا، ينتشر نحو 14 الف جندي اميركي في افغانستان يشكلون العنصر الرئيسي في بعثة حلف شمال الاطلسي لدعم وتدريب القوات المحلية.
ويشارك جزء من القوات الاميركية في عمليات مضادة للارهاب خصوصا ضد الفرع المحلي لتنظيم الدولة الاسلامية.
وفي بيان قال البنتاغون "ليس لدينا ما نعلنه الان. لا نناقش المداولات الداخلية".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب