هذا المحتوى تم نشره يوم 24 أكتوبر, 2019 01:25 ص

شعار مجموعة الصناعات الجوية الأميركية بوينغ على أحد مبانيها في انابوليس بولاية ميريلاند في 11 آذار/مارس 2019

أعلن البنتاغون الأربعاء أنه بدأ المرحلة النهائية من عملية إصدار التراخيص لطائرة بوينغ كي سي- 46 للتزويد بالوقود في الجو، في خطوة مهمة لهذه الناقلة الجوية التي ستحلّ محلّ طائرات موجودة في الخدمة منذ الحرب الباردة.

وقال سلاح الجو الأميركي في بيان الأربعاء إنّ القرار اتّخذ الثلاثاء على الرّغم من أن القوات الجوية الأميركية "لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقدّم البطيء لبوينغ في حلّ المشاكل التي تحدّ من القدرات التشغيلية" للطائرة.

وأضاف البيان أنّ سلاح الجو سيختبر "فعالية كي سي-46 وقدراتها ومدى ملاءمتها" للمهام الثلاث الموكلة إليها وهي تزويد الطائرات بالوقود في الجو ونقل الركاب و/أو المعدّات والإخلاء الطبي.

وأوضح البيان أنّه في الانتظار فإن بوينغ ستعمل على تصحيح "أوجه القصور" المحدّدة في نظام التسليح في الطائرة.

وكان البنتاغون أعلن في نيسان/أبريل أنّه توقف عن استلام الطائرة بسبب مشاكل تعاني منها.

وكان سلاح الجو الأميركي اختار في 2011 طائرة يونيغ هذه بعد منافسة شرسة مع منافستها الأوروبية إيرباص لتحلّ محل طائراته المتقادمة التي يعود بعضها إلى ستينيات القرن الماضي.

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