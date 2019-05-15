هذا المحتوى تم نشره يوم 16 مايو, 2019 01:46 ص

مهاجرون أوقفتهم اللسطات الاميركية عند الجدار العازل في منطقة سيوداد خواريز 7 ايار/مايو 2019

أعلن البنتاغون الأربعاء أن الجيش قد ينصب خياماً ووسائل إيواء أخرى بالقرب من الحدود الأميركية-المكسيكية لتوفير مأوى موقت للمهاجرين.

وقال المتحدّث باسم وزارة الدفاع كريس ميتشل إنّ البنتاغون تلقّى طلباً من وزارة الأمن الداخلي ل"بناء منشآت مؤقّتة في 6 مواقع حدّدتها وزارة الأمن الداخلي لإيواء ورعاية تحو 7,500" مهاجر.

وأضاف أنّه مع ذلك فإنّ البنتاغون "لن يؤمّن دعماً لاحتجاز او توقيف المعتقلين الأجانب الموجودين في منشآت ادارة الجمارك والهجرة".

وأشار المتحدّث إلى أنّه يتعيّن على وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان التوقيع على هذا الطلب، وهو ما سيحدث "قريباً جداً".

كما أعلنت وزارة الدفاع الأربعاء أنّ وحدة الهندسة في الجيش الأميركي منحت شركتين عقوداً تبلغ قيمتهما 788 مليون دولار لبناء "جدار عازل" و "عوائق للمركبات والمشاة" على طول الحدود الأميركية-المكسيكية في ولايتي كاليفورنيا وأريزونا، والتي سوف تكتمل مطلع العام المقبل.

ويأتي هذا الإعلان عشية كشف الرئيس دونالد ترامب الخميس عن اقتراح جديد لسياسة الهجرة التي ستستند إلى "الأهلية والجدارة"، وفق ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.

واعتقلت السلطات الأميركية في نيسان/أبريل أكثر من 100,000 مهاجر بعد عبورهم الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة، وفقًا لإحصاء للحكومة الأميركية، وهو الشهر الثاني على التوالي الذي تصل فيه الاعتقالات إلى هذا المستوى.

وبالإجمال تمّ إيقاف نحو نصف مليون شخص على الحدود منذ تشرين الاول/أكتوبر 2018.

وأجبر الاكتظاظ في ملاجئ الطوارئ الحدودية السلطات على إطلاق سراح بعض المهاجرين بانتظار مراجعة طلبات اللجوء الخاصة بهم.

وغالبية المهاجرين الذين يعبرون الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بطريقة غير شرعية يستسلمون للسلطات ويطلبون اللجوء.

ويأتي معظمهم من بلدان أميركا الوسطى مثل هندوراس وغواتيمالا والسلفادور، حيث يلجأون الى الهجرة هرباً من العنف والفقر على حدّ تعبيرهم.

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