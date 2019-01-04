البنتاغون يتلقى طلب مساعدة جديدا من حرس الحدود

هذا المحتوى تم نشره يوم 04 يناير, 2019 06:52 م

مهاجر مكسيكي يقف عند جدار حدودي بين المكسيك والولايات المتحدة في 28 كانون الاول/ديسمبر 2018

اعلن البنتاغون الجمعة أنه تلقى طلبا جديدا من وزارة الامن الداخلي لمساعدة حرس الحدود في مواجهة وصول المهاجرين، لكنه لم يوضح ما اذا كان سيرسل قوات إضافية الى الحدود مع المكسيك.

وقال مسؤول في البنتاغون لم يشأ كشف هويته "تلقينا اليوم طلب مساعدة جديدا من وزارة الامن الداخلي".

ولم يوضح المسؤول مضمون الطلب، لكنه لفت الى أن الوزارة تطلب قدرات لتنفيذ مهمة محددة، وأن وزارة الدفاع ستحدد حجم العديد والعتاد الضروريين لإتمام هذه المهمة.

وتم نشر نحو 5600 جندي على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك دعما لحرس الحدود.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب نشر هؤلاء الجنود قبل انتخابات منتصف الولاية في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر بهدف احتواء وصول آلاف المهاجرين من أميركا الوسطى.

وكان مقررا أن ينتهي هذا الانتشار منتصف كانون الاول/ديسمبر، لكن وزارة الامن الداخلي طلبت من البنتاغون تمديده حتى 31 كانون الثاني/يناير في ضوء "تهديد مستمر" على الحدود.

وتحدثت وسائل إعلام اميركية عدة عن إمكان نشر جنود على طول الحدود في كاليفورنيا وأريزونا، لكن الامر قد يتم عبر نقل جنود منتشرين أصلا الى مناطق حدودية اخرى وليس عبر إرسال جنود اضافيين.

وقال مصدر عسكري رفض كشف هويته إن طلب وزارة الامن الداخلي لا يشتمل على استمرار انتشار الجنود الى ما بعد 31 كانون الثاني/يناير.

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