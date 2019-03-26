هذا المحتوى تم نشره يوم 26 مارس, 2019 02:08 ص

مهاجر من أميركا الوسطى يتسلق سياجا حدودياً للعبور من تيخوانا المكسيكية إلى سان دييغو الأميركية في 21 آذار/مارس 2019.

أعلن البنتاغون أنّ وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان سمح الإثنين بصرف مبلغ مليار دولار من ميزانية الوزارة لبناء جزء من الجدار الحدودي الذي يسعى الرئيس دونالد ترامب لتشييده على الحدود مع المكسيك.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان إنّ شاناهان "أذن لقائد لواء الهندسة في سلاح البرّ بالبدء بتخطيط وتنفيذ ما تصل قيمته إلى مليار دولار لدعم وزارة الأمن الداخلي" التي طلبت من البنتاغون بناء سياج بطول 92 كيلومتراً وارتفاع 5,5 متر، وبناء طرق وتحسينها وإنارتها في منطقه إل باسو (تكساس).

وبرّر شاناهان رصد هذا المبلغ بالقانون الفدرالي الذي تنصّ المادة العاشرة منه على أنّ "يجوز لوزارة الدفاع أن تبني طرقاً وحواجز وأن تنصب أجهزة إنارة لمنع (...) تهريب المخدرات عبر الحدود".

وأضاف وزير الدفاع بالوكالة في بيانه أنّه "بناء عليه لقد قررت الشروع (...) ببناء جدار بطول 92 كلم وارتفاع 5,5 متر وبناء وتصليح الطرق ونصب أجهزة إنارة وفقاً لمطلب" وزارة الأمن الداخلي.

ونشرت الوزارة بيان شاناهان في وقت متأخر من مساء الإثنين قبيل ساعات من توجّهه إلى الكونغرس للدفاع عن مشروع موازنة وزارته.

وإزاء رفض الكونغرس الموافقة على تمويل بناء الجدار الذي يحاول الرئيس الجمهوري تشييده على الحدود مع المكسيك منذ تسلّمه السلطة، أعلن ترامب في 15 شباط/فبراير "حالة طوارئ وطنية" على الحدود، في إجراء استثنائي يتيح له تخطي البرلمانيين والحصول على تمويل بأكثر من 8 مليارات دولار لإنجاز مشروعه.

وأثار هذا الإجراء الاستثنائي غضب خصوم ترامب الديموقراطيين، وحفيظة حلفائه الجمهوريين في الكونغرس الذين يخشون من أن يشكّل ما أقدم عليه سابقة يمكن أن يستند إليها في المستقبل رئيس ديموقراطي للالتفاف على إرادة الكونغرس تحقيقاً لمآرب سياسية.

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