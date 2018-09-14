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هذا المحتوى تم نشره يوم 14 سبتمبر, 2018 04:51 ص 14 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 04:51

قاذفتان روسيتان من طراز توبوليف "تي يو 35" خلال مشاركتهما في عرض عسكري فوق الكرملين في 4 أيار/مايو 2018 (afp_tickers)