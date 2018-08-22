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هذا المحتوى تم نشره يوم 22 أغسطس, 2018 09:20 م 22 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 21:20

اللفتنانت جنرال كينيث ماكنزي خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون (afp_tickers)