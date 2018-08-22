البنتاغون يعلن اسم المرشح الجديد لرئاسة القيادة المركزية "سنتكوم"
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اللفتنانت جنرال كينيث ماكنزي خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون(afp_tickers)
رشّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب جنرالا من مشاة البحرية "المارينز" لرئاسة القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" التي تشرف على النشاطات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط وأفغانستان، وفق ما أعلن البنتاغون الأربعاء.
وفي حال صادق مجلس الشيوخ على التعيين، فسيخلف اللفتنانت جنرال كينيث ماكنزي القائد الحالي الجنرال جوزيف فوتيل الذي يعتقد انه سيحال الى التقاعد.
وسيضيف المنصب الجديد نجمة رابعة الى رتبة ماكنزي الذي يشغل حاليا مدير هيئة الأركان المشتركة في البنتاغون، وكان قد ظهر عدة مرات خلال مؤتمرات صحفية في الأشهر الاخيرة.
وتقسم المؤسسة العسكرية الأميركية العالم الى قيادات متعددة، حيث "سنتكوم" مسؤولة عن مناطق حرب ساخنة عدة في أفغانستان والعراق وسوريا واليمن والخليج.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب