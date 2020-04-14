هذا المحتوى تم نشره يوم 14 أبريل, 2020 09:36 م

صورة التقطت بتاريخ 29 آذار/مارس 2020 ونشرتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية في 30 آذار/مارس تظهر اختبار قاذفات صواريخ متعددة كبيرة للغاية في موقع لم يتم الكشف عنه في كوريا الشمالية

قلّل رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأميركي مارك ميلي من أهمية الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية الثلاثاء، مشيراً إلى أنّه لا يرى فيها أي تهديد.

وقال ميلي "هذه كانت صواريخ قصيرة المدى، وليست صواريخ كبيرة على وجه الخصوص".

وأضاف في الوقت الذي كان فيه البنتاغون لا يزال يحلّل البيانات "لا أعتقد أنّها مستفزة أو تشكّل تهديداً لنا".

واعتبر ميلي أنّ هذه التجارب الصاروخية "قد تكون مرتبطة باحتفالات تحدث داخل كوريا الشمالية، خلافاً لأي استفزاز متعمّد ضدّنا".

وأعلنت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة في بيان الثلاثاء أنّ "كوريا الشمالية أطلقت عدة مقذوفات نشتبه بأنّها صواريخ كروز قصيرة المدى".

وتأتي هذه التجارب الكورية الشمالية قبل يوم من الذكرى المئة وثمانية لولادة مؤسّس الجمهورية الشعبية كيم إيل سونغ، جدّ الزعيم الحالي للبلاد كيم جونغ أون.

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