البنتاغون ينصح الرئيس السوري بعدم مهاجمة حلفاء واشنطن
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صورة للرئيس السوري بشار الاسد تعود الى العاشر من ايار/مايو 2018 وزعتها وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا"(afp_tickers)
حذرت وزارة الدفاع الاميركية الخميس الرئيس السوري بشار الاسد من استخدام القوة ضد المقاتلين العرب والاكراد الذين تدعمهم واشنطن لاستعادة المناطق الخاضعة لسيطرتهم في شمال شرق سوريا.
وقال الجنرال كينيث ماكنزي من هيئة الاركان للصحافة "يجب على اي طرف في سوريا ان يفهم ان مهاجمة القوات المسلحة الاميركية او شركائنا في التحالف ستكون سياسة سيئة للغاية".
وخلال مقابلة مع قناة "روسيا اليوم"، تم بثها الخميس، قال الاسد "باتت المشكلة الوحيدة المتبقية في سوريا هي قوات سوريا الديموقراطية".
وتسيطر قوات سوريا الديموقراطية على مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا، وقد خاضت المعارك الاقسى ضد تنظيم الدولة الاسلامية في عدد من هذه المناطق لا سيما الرقة، وتمكنت من طرده منها بدعم من التحالف الدولي بقيادة أميركية.
واضاف الاسد "سنتعامل معها (قوات سوريا الديموقراطية) عبر خيارين، الخيار الأول هو أننا بدأنا الآن بفتح الأبواب أمام المفاوضات لأن غالبية هذه القوات هي من السوريين (..). إذا لم يحدث ذلك، سنلجأ إلى تحرير تلك المناطق بالقوة، ليس لدينا أي خيارات أخرى، بوجود الأميركيين أو بعدم وجودهم".
وتواصل قوات سوريا الديموقراطية القتال ضد التنظيم المتطرف في جزء من محافظة دير الزور الغنية بالنفط.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب