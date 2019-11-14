هذا المحتوى تم نشره يوم 14 نوفمبر, 2019 10:10 ص

صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن في العاصمة التشيلية سانتياغو في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2019

أعلن البنك المركزي التشيلي الأربعاء أنه سيضخ أربعة مليارات دولار لوقف تدهور العملة الوطنية البيزو التي تراجعت إلى أدنى مستوى واصبح سعرها 794,97 بيزوس للدولار الواحد.

وأعلنت هذه الهيئة النقدية في بيان بدء تطبيق "برنامج وقائي يهدف إلى تسهيل إدارة السيولة بالدولار والبيزو في النظام المالي".

ويهدف هذا الإجراء إلى "التخفيف من توتر محتمل في الأسواق المالية بعد تضافر الحوادث الاجتماعية وانخفاض السيولة الذي سجل في نهاية السنة".

وتراجع سعر العملة التشيلية الأربعاء 1,5 بالمئة مقابل الدولار الذي يعادل 794,97 بيزوس، بينما ما زالت الأزمة الاجتماعية مستمرة منذ نحو شهر.

وشهدت العملة التشيلية الثلاثاء انخفاضا إلى أدنى مستوى تاريخي إلى 783 بيزوس للدولار الواحد. ويعود الانخفاض القياسي السابق إلى تشرين الأول/أكتوبر 2002 عندما بلغ سعر الدولار 761 بيزوس.

وتراجع مؤشر بورصة سانتياغو الأربعاء بنسبة 2,96 بالمئة بعدما انخفض 1,57 بالمئة الثلاثاء.

وعلى الرغم من إجراءات اجتماعية عديدة لم تنجح حكومة سيباستيان بينييرا في تطويق الأزمة الاجتماعية غير المسبوقة منذ عقود، التي بدأت بسبب زيادة رسوم المترو في العاصمة.

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