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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 سبتمبر, 2018 01:13 م 24 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 13:13

مهاجرون يحتمون من المطر أمام مطار ساراييفو، في 19 حزيران/يونيو 2018

أعلنت شرطة البوسنة الاثنين اعتقال مهاجرين سوري وجزائري بعد العثور بحوزتهما على أسلحة في العاصمة في اليومين الماضيين.

وهي المرة الأولى تعلن فيها الشرطة العثور على أسلحة بحوزة مهاجرين يعبرون اراضي الدولة البلقانية بأعداد متزايدة منذ مطلع العام في طريقهم إلى غرب أوروبا.

وقالت متحدثة باسم الشرطة لوكالة فرانس برس "في الوقت الراهن لا نعرف ما كانا يعتزمان القيام به (بالاسلحة)".

وأضافت المتحدثة سوفادا كلوديا إن "الرجلين حاولا الهرب عندما طلبت منهما الشرطة إبراز أوراقهما لكنهما اعتقلا بسرعة".

ونفذت الشرطة الاعتقال مساء الأحد.

وفتشت الشرطة العديد من الامكنة المرتبطة بالرجلين وصادرت "بندقية وأربعة مسدسات وكاتم صوت وأكثر من 100 رصاصة من عيارات مختلفة".

والسوري البالغ 34 عاما مسجل رسميا لدى سلطات الهجرة، فيما تتحقق الشرطة من وضع الجزائري وعمره 23 عاما.

ومنذ مطلع 2018 سجلت سلطات البوسنة 15 ألف مهاجر حاولوا الوصول إلى دول أوروبا الغربية، بحسب ما أعلن وزير الأحد.

ولا يقارن هذا العدد بمئات الاف المهاجرين الذي وصلوا الى أوروبا عبر "طريق البلقان" في 2015 و2016 هربا من النزاعات والفقر في إفريقيا والشرق الأوسط.

وأغلقت الطريق فعليا في آذار/مارس 2016.

ومعظم المهاجرين الذين يدخلون البوسنة من صربيا أو مونتينيغرو حاليا يبقون بضعة أيام في ساراييفو قبل التوجه إلى بلدة بيهاتش شمال غرب البوسنة.

وتقع بيهاتش على الحدود مع كرواتيا العضو في الاتحاد الأوروبي، والتي يحاول المهاجرون التسلل منها لدخول الاتحاد.

ومنذ حروب التسعينات التي ادت إلى تفكك يوغوسلافيا السابقة، تعد منطقة البلقان مركزا لتهريب الأسلحة. ويعتقد أن المتطرفين الذين شنوا هجمات في أوروبا في السنوات الماضية عبروا تلك المنطقة.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب