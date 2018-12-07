البيت الأبيض أبلغ مسبقا بقرار توقيف المسؤولة في هواوي

هذا المحتوى تم نشره يوم 07 ديسمبر, 2018 06:57 ص

جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض في واشنطن في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

أعلن البيت الأبيض الخميس أنه أُبلغ مسبقا بتوقيف مسؤولة في المجموعة الصينية العملاقة للاتصالات هواوي في كندا بطلب من القضاء الأميركي، في اليوم نفسه الذي كان فيه الرئيس دونالد ترامب يلتقي نظيره الصيني شي جينبينغ على العشاء.

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون لإذاعة "ان بي آر" الخميس "كنت أعرف ذلك مسبقا".

لكنه لم يوضح ما إذا كان ترامب أبلغ شخصيا بتوقيف مينغ وانتشو، المديرة المالية لثاني مجموعة للهواتف الذكية في العالم، السبت في فانكوفر.

وقال بولتون إن "أمورا كهذه تحدث دائما ولا نبلغ الرئيس بها في كل مرة".

والتقى ترامب السبت الرئيس الصيني على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين في محاولة للتوصل إلى تسوية للنزاع التجاري بين واشنطن وبكين الذي يهدد الاقتصاد العالمي.

وبعد عشاء العمل هذا، أعلنت واشنطن وبكين هدنة في حربهما التجارية لتسعين يوما، حتى استكمال المفاوضات.

لكن توقيف المسؤولة في هواوي التي طالبت الصين بالإفراج عنها فورا معتبرة أنها لم "تخالف أي قانون"، يمكن أن يعرقل هذا التقارب الذي بدأ في بوينوس آيرس بين البلدين.

ورفض بولتون كشف التفاصيل المتعلقة بتوقيف المسؤولة الصينية. لكنه أكد أن هواوي كانت مثل غيرها من عدد من الشركات الصينية، مستهدفة من قبل الولايات المتحدة.

وقال "نشعر منذ سنوات بقلق هائل من ممارسات شركات صينية تستخدم ملكيات فكرية مسروقة وتفرض نقل التكنولوجيا وتعمل كذراع مسلحة للحكومة الصينية خصوصا في مجال تكنولوجيا المعلومات".

وكشفت صحف أن واشنطن تشتبه بأن مينغ وانتشو ابنة مؤسس مجموعة هواوي رين تشونغفي، تنتهك العقوبات الأميركية ضد إيران.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك