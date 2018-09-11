هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 12 سبتمبر, 2018 12:01 ص 12 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 00:01

مبنى في وسط طهران يحمل شعارا معاديا للولايات المتحدة في 8 ايار/مايو 2018

حذّر البيت الأبيض إيران الثلاثاء من أنه سيحمّلها مسؤولية أي هجوم قد تشنّه ميليشيات تدعمها طهران ضد رعايا أميركيين أو مصالح أميركية في العراق.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إنّه "خلال الأيام القليلة الماضية شهدنا هجمات خطرة في العراق، ولا سيما ضدّ قنصلية الولايات المتحدة في البصرة وضدّ مجمّع السفارة الأميركية في بغداد".

وأضافت إن "إيران لم تفعل شيئاً لوقف هذه الهجمات التي شنّها وكلاؤها في العراق والذين دعمتهم بالتمويل والتدريب والأسلحة".

وأكّد البيان أنّ "الولايات المتحدة ستحمّل النظام في طهران مسؤولية أي هجوم يؤدّي لإصابة موظفينا أو لإلحاق الضرر بمرافق حكومة الولايات المتحدة. أميركا ستردّ بسرعة وبحزم للدفاع عن حياة الأميركيين".

والجمعة سقطت ثلاث قذائف هاون في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في بغداد حيث تقع السفارة الأميركية ومقرات السلطات العراقية.

وبحسب السلطات العراقية فإن هذا الهجوم، النادر والذي لم تُعرف الجهة المسؤولة عنه، لم يوقع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

ومنذ تولى دونالد ترامب مقاليد السلطة في الولايات المتحدة في مطلع 2017 وضعت إدارته ايران نصب عينيها. فقد أعلنت الولايات المتحدة في أيار/مايو انسحابها من الاتفاق النووي الايراني بدعوى أنّه لا يكفي لمنع ايران من الحصول على أسلحة نووية ولوقف برنامجها للصواريخ البالستية، وأتبعت هذا القرار بإعادة فرض العقوبات الأميركية على طهران في آب/اغسطس.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب