هذا المحتوى تم نشره يوم 15 أبريل, 2020 02:46 م

الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مؤتمر صحافي في حديقة البيت الأبيض في 14 نيسان/أبريل 2020

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيبحث مع بقية قادة دول مجموعة السبع التنسيق الدولي لجهود مكافحة فيروس كورونا المستجد في مؤتمر عبر الفيديو سيعقد الخميس.

ويأتي الاجتماع عن بعد الذي دعا إليه ترامب في أعقاب قمة عبر الفيديو أجريت الشهر الماضي وفي توقيت لا تزال فيه كبرى الدول الاقتصادية في حالة إغلاق بسبب الجائحة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاد دير إن ترامب دعا إلى عقد الاجتماع "صباح الخميس لتنسيق تصدي الدول لفيروس كورونا".

وقال دير إن "مجموعة السبع تعتمد مقاربة شاملة للتصدي للأزمة على مختلف الأصعدة بما فيها الصحة والمالية والمساعدة الإنسانية والعلوم والتكنولوجيا".

وتضم مجموعة السبع بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة التي تتولى هذا العام الرئاسة الدورية للمجموعة.

وأعلن البيت الأبيض أن القمة السنوية للمجموعة التي كان من المقرر أن تعقد في واشنطن في حزيران/يونيو، ستجرى عبر الفيديو.

وكشف البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي بحث الثلاثاء مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون "جهود التغلّب على فيروس كورونا وإعادة فتح الاقتصادات العالمية".

وقالت الرئاسة الأميركية إن "الزعيمين بحثا أيضا القمة المرتقبة لقادة مجموعة السبع التي ستعقد عبر الفيديو كما وقضايا إقليمية وثنائية".

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