البيت الابيض يصدر ميدالية بمناسبة القمة المرتقبة بين ترامب وكيم
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ميدالية أصدرتها الولايات المتحدة بمناسبة القمة التاريخية المرتقبة بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في سنغافورة في 12 حزيران/يونيو 2018.(afp_tickers)
أصدر البيت الابيض ميدالية تذكارية بمناسبة القمة التاريخية المرتقبة في سنغافورة في حزيران/يونيو المقبل بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون.
ونقشت على الميدالية عبارة "محادثات السلام" باللغتين الانكليزية والكورية محاطة بغصني زيتون وحولها اسما البلدين "الولايات المتحدة الاميركية" و"جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية" وتحتها السنة "2018" بينما نقش في دائرة داخلية اسما "الرئيس دونالد جي. ترامب" و"القائد الاعلى كيم جونغ-أون".
وتوسط الميدالية علما البلدين بلونيهما الاحمر والأزرق وفي كل منهما نقش نصفي لترامب وكيم.
اما الوجه الآخر للميدالية فيحمل صورة البيت الابيض والطائرة الرئاسية "اير فورس وان" والشعار الرسمي لرئيس الولايات المتحدة.
ومن المقرر ان يعقد ترامب وكيم قمة تاريخية في سنغافورة في 12 حزيران/يونيو المقبل على الرغم من ان كوريا الشمالية هددت بالغائها اذا ما حاولت واشنطن دفع بيونغ يانغ للتخلي بصورة احادية عن سلاحها النووي.
وغالبا ما يصدر مكتب الاتصال في البيت الابيض ميداليات تذكارية يمكن اهداؤها لمدعوين رسميين او بيعها للزوار.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب