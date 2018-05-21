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هذا المحتوى تم نشره يوم 22 مايو, 2018 12:47 ص 22 مايو 2018 - آخر تحديث - 00:47

ميدالية أصدرتها الولايات المتحدة بمناسبة القمة التاريخية المرتقبة بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في سنغافورة في 12 حزيران/يونيو 2018. (afp_tickers)