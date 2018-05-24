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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 مايو, 2018 07:45 م 24 مايو 2018 - آخر تحديث - 19:45

برر البيت الأبيض الخميس الغاء القمة بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون بعدم وفاء بيونغ يانغ "بسلسلة من الوعود".

وفي رسالة مقتضبة من حوالى عشرين سطرا وجهت الى الزعيم الكوري الشمالي، الغى الرئيس الاميركي هذا اللقاء، مدينا "الموقف العدائي" لنظام بيونغ يانغ. وقال مسؤول اميركي طالبا عدم كشف اسمه ان ترامب "املى بنفسه كل كلمة فيها".

وبعد ان تحدث عن "فقدان عميق للثقة"، عبر المسؤول خصوصا عن اسفه لان الكوريين الشماليين لم يحضروا الى الاجتماع التحضيري الاسبوع الماضي في سنغافورة.

وقال ان "البيت الابيض ارسل مساعد امينه العام وفريقا. انتظروا وانتظروا لم يصل الكوريون الشماليون. لم يقل لنا الكوريون الشماليون شيئا".

واشار المسؤول نفسه الى التصريحات الكورية الشمالية التي انتقدت بشدة "التدريب العسكري المشترك الروتيني" الذي تجريه واشنطن وسيول في شبه الجزيرة، والغاء بيونغ يانغ للقاء مع الكوريين الجنوبيين، قال ان كل ذلك هو امثلة على "وعود لم يتم الالتزام بها".

وعبر البيت الابيض ايضا عن خيبة امله من الظروف التي قامت فيها كوريا الشمالية ب"تدمير" موقعها للتجارب النووية في بونغي-ري بحضور بعض الصحافيين.

وقال المسؤول في البيت الابيض "نأمل ان يكون ذلك (التدمير) تم فعلا، لكن بصراحة لا نعرف ما اذا كان الامر كذلك"، مشيرا الى ان الولايات المتحدة تلقت تأكيدات بانه ستتم دعوة "خبراء" لحضور عملية التدمير، وهذا لم يحدث.

واضاف آسفا "هذا الوعد لم يتم الوفاء به". وتابع "ليس لدينا اي دليل علمي بان شيئا من هذا القبيل انجز".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب