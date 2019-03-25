هذا المحتوى تم نشره يوم 25 مارس, 2019 12:20 م

أكد البيت الأبيض الاثنين أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يمانع في نشر التقرير الكامل للمحقق الخاص روبرت مولر بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.

وقالت المتحدّثة باسم الرئاسة الأميركية سارة ساندرز لشبكة "ان بي سي"، "لا أعتقد أن الرئيس لديه أي مشكلة في ذلك"، مضيفة "سيكون أكثر من سعيد لنشر أي من هذه الأمور لأنه يعرف تماماً ما حصل وما لم يحصل والآن بصراحة باتت كل أميركا تعرف".

ولم يجد مولر أي دليل على تواطؤ ترامب أو حملته الانتخابية مع روسيا للتأثير على الانتخابات لصالحه، لكنّه لم يصل إلى حد تبرئة الرئيس من "عرقلة سير العدالة".

وخلص المدعي العام بيل بار إلى عدم وجود أدلة كافية لاتهام ترامب بـ"عرقلة سير العدالة".

ترامب الذي قال قبل تقديم خلاصات تحقيق مولر إلى الكونغرس إن التقرير يجب أن يُنشر، اعتبر أن التقرير "برأه بشكل كامل" رغم تحفظ مولر بشأن "عرقلة سير العدالة".

وفي تصريح يتقاطع مع كلام ترامب، أكدت ساندرز أن الرأي العام الأميركي يعرف أن "ليس هناك تواطؤ، يعرفون أن ليس هناك عرقلة وهذا (الأمر) تبرئة كاملة وشاملة للرئيس".

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