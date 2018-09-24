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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 سبتمبر, 2018 03:31 م 24 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 15:31

مستشار الامن القومي في البيت الابيض جون بولتون في نيويورك في 24 ايلول/سبتمبر 2018 (afp_tickers)