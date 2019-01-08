البيرو تحظر على مادورو وأعضاء الحكومة الفنزويلية دخول اراضيها

هذا المحتوى تم نشره يوم 08 يناير, 2019 05:44 ص

أنصار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يحملون صورة له في كراكاس في 7 كانون الثاني/يناير 2019

أعلنت البيرو الإثنين فرض حظر على دخول الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادور وأعضاء حكومته إلى أراضيها مما يزيد الضغوط على الزعيم الاشتراكي قبيل توليه مهامه في ولاية ثانية.

وتأتي الخطوة التي أعلنها وزير خارجية البيرو نستور بوبلويزيو عقب قرار 12 دولة في أميركا اللاتينية وكندا الجمعة عدم الاعتراف بحكومة مادورو بعد إعادة انتخابه في ايار/مايو الماضي.

وقال بوبوليزيو لإذاعة "آر بي بي" البيروفية إن سلطة الهجرة في بيرو ستحصل على "لائحة بأسماء جميع الأعضاء المرتبطين بقيادة نظام مادورو بينهم أفراد من العائلة كي لا يتمكنوا من دخول البلاد".

وأضاف بأن هذه الإجراءات ستطبق فورا.

وقال بوبوليزيو ايضا إن الحظر سيشمل تحويلات مصرفية من أشخاص مشمولين في اللائحة.

والتقت مجموعة ليما الإقليمية التي تضم 14 دولة في العاصمة البيروفية الجمعة لمناقشة سبل زيادة الضغط على نظام مادورو.

ودعت المجموعة التي تضم كندا، مادورو إلى نقل السلطة مؤقتا إلى الجمعية التأسيسية التي تسيطر عليه المعارضة، إلى حين إجراء انتخابات حرة.

غير أن المكسيك -- التي تحكمها حكومة يسارية جديدة في عهد الرئيس اندريس مانويل لوبيز اوبرادور -- رفضت التوقيع على البيان.

ودافع لوبيز أوبرادور عن القرار الاثنين قائلا إن إدارته تقوم بتطبيق "سياسة عدم تدخل" فحسب.

وأضاف "المسألة لا تتعلق بالتعاطف الإيديولوجي".

واعيد انتخاب مادورو في 20 ايار/مايو في اقتراع قاطعته معظم أحزاب المعارضة الرئيسية وندد به المجتمع الدولي إلى حد كبير.

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