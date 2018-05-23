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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 مايو, 2018 12:04 ص 24 مايو 2018 - آخر تحديث - 00:04

مشهد عام لدير الزور خلال المعارك بين قوات النظام السوري وتنظيم الدولة الاسلامية (afp_tickers)