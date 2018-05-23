التحالف الاميركي يستهدف مواقع عسكرية سورية شرق البلاد ( سانا)
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مشهد عام لدير الزور خلال المعارك بين قوات النظام السوري وتنظيم الدولة الاسلامية(afp_tickers)
استهدف التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن فجر الخميس مواقع عسكرية حكومية في شرق سوريا، حسبما نقلت وكالة الانباء الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري.
وذكر المصدر "تعرضت بعض مواقعنا العسكرية بين البوكمال (ريف دير الزور) وحميمية حوالي الساعة الواحدة الا ثلثا فجر اليوم (الخميس) لعدوان شنه طيران التحالف الامريكي بالتزامن مع تحشدات لارهابيي تنظيم +داعش+" .
واوضح المصدر "اقتصرت الاضرار على الماديات".
وكانت الولايات المتحدة وفرنسا شنت ضربات في نيسان/ابريل الماضي استهدفت مركز البحوث العلمية وقواعد ومقرات عسكرية في دمشق ومحيطها.
وتقع البوكمال وحميمية في محافظة دير الزور (شرق)، وشكلت البوكمال لوقت طويل معقلا للجهاديين في سوريا على مسافة غير بعيدة من الحدود العراقية قبل ان يخسروها نهاية 2017.
ولمحافظة دير الزور أهمية استراتيجية واقتصادية، كونها حدودية مع العراق وتضم أهم حقول الغاز والنفط في سوريا.
وبعد طرد تنظيم الدولة الإسلامية من الجزء الأكبر منها في هجومين منفصلين لقوات سوريا الديموقراطية (فصائل كردية وعربية) بدعم أميركي ولقوات النظام بغطاء روسي، تتجلى اليوم ملامح توتر متصاعد بين هذين الطرفين.
وانعكس التوتر في استهداف التحالف الدولي في السابع من شباط/فبراير قوات موالية للنظام في دير الزور، موقعاُ حوالى مئة قتيل، وفق ما صرح مصدر عسكري أميركي.
وتنتشر قوات النظام المدعومة روسياً على الضفة الغربية لنهر الفرات الذي يقسم المحافظة إلى قسمين وفي مناطق محدودة شرقه، فيما تنتشر قوات سوريا الديموقراطية على الضفة الشرقية.
ولم يصدر اي تعليق حتى الآن عن التحالف حول الضربات التي اعلن عنها الاعلام الرسمي السوري اليوم.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب