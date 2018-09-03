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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 سبتمبر, 2018 02:06 م 03 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 14:06

أطفال يمنيون يعبرون عن الغضب إزاء السعودية والولايات المتحدة في 13 آب/اغسطس 2018 خلال مشاركتهم في صعدة في تشييع عشرات القتلى الذين سقطوا في غارة على سوق ضحيان اصابت حافلة تقل أطفالاً

جدّد التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن الاثنين تأكيده ان الضربة الجوية التي أدت بحسب الصليب الاحمر ومنظمات حقوقية الى مقتل مدنيين في صعدة الشهر الماضي، كانت موجّهة ضد هدف "مشروع"، إنما حدث "خطأ في التوقيت".

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في مؤتمر صحافي في الرياض الاثنين ان التحقيقات في الغارة التي وقعت في التاسع من آب/اغسطس "نصّت على مشروعية الهدف مع خطأ في التوقيت".

ويقول التحالف ان الغارة في صعدة شمال صنعاء استهدفت حافلة تقل مقاتلين من المتمردين، وانها أدت الى مقتل عدد منهم.

ووفقا للجنة الدولية للصليب الاحمر، قتل أكثر من 50 شخصا في الضربة، بينهم 40 طفلا كانوا في حافلة مدرسية. بدورها، تحدثت منظمة هيومن رايتس ووتش عن مقتل 26 طفلا على الأقل في الغارة.

وكان التحالف أقر السبت بوقوع "أخطاء" لدى تنفيذ الغارة، بينها "تفويت استهداف الحافلة في مناطق خالية من المدنيين"، وعدم تنبيه الطيار قيادته "حيال احتمال وجود اضرار جانبية"، متعهدا محاسبة المسؤولين عن هذه الأخطاء ومراجعة قواعد الاشتباك.

ورحّبت دول غربية بينها بريطانيا بنتائج التحقيقات التي أجراها التحالف، لكنّها حضّت على تقديم إيضاحات حول غارات دامية أخرى.

ومنذ بدء عملياته في اليمن في آذار/مارس 2015، اتهمت منظمات حقوقية التحالف الذي تقوده الرياض بالتسبب بمقتل مئات المدنيين في غارات أصابت اهدافا مدنية في البلد الفقير.

وكان التحالف تدخل في اليمن لوقف تقدم المتمردين الحوثيين بعدما سيطروا على العاصمة صنعاء. وقتل في أفقر دول شبه الجزيرة العربية منذ أول ضربات التحالف أكثر من عشرة آلف شخص بينهم أكثر من ألفي طفل، بحسب الامم المتحدة.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب