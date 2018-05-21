التحالف العسكري في اليمن يعلن اعتراض صاروخ جديد فوق السعودية
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صورة من فيديو نشره المتمردون اليمنيون في 27 آذار/مارس 2018 تظهر على ما يبدو إطلاق صاروخ بالستي في 25 آذار/مارس من العاصمة صنعاء(afp_tickers)
أعلن التحالف العسكري في اليمن بقيادة السعودية الاثنين اعتراض صاروخ بالستي أطلق من اليمن باتجاه جنوب المملكة.
وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان ان قوات الدفاع الجوي السعودية رصدت إطلاق الصاروخ من محافظة صعدة، معقل المتمردين الحوثيين في شمال اليمن.
وأوضح أن الصاروخ أطلق باتجاه مدينة جازان في جنوب المملكة، لكن قوات الدفاع الجوي السعودي تمكنت من اعتراضه وتدميره، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصاروخ على الأحياء السكنية "دون أن ينتج عن ذلك أية إصابات".
وتقود السعودية في اليمن تحالفا عسكريا منذ آذار/مارس 2015 دعما لقوات الحكومة المعترف بها وفي مواجهة المتمردين الحوثيين. وتتهم السعودية ايران بدعم المتمردين الشيعة بالسلاح، لكن طهران تنفي هذا الاتهام.
وقتل في اليمن منذ بدء عمليات التحالف نحو عشرة آلاف شخص.
ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر كثّف الحوثيون اطلاق الصواريخ البالستية على السعودية. وعادة ما يعلن التحالف عن اعتراض القوات للسعودية لهذه الصواريخ.
والسبت أعلن التحالف ان صاروخين اطلقا باتجاه منطقة خميس مشيط الجنوبية، جرى اعتراض احدهما بينما سقط الآخر في منطقة صحراوية.
وفي 10 أيار/مايو دشّن الدفاع المدني السعودي منظومة صفارات انذار جديدة في الرياض والمنطقة الشرقية.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب