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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 مايو, 2018 07:54 ص 24 مايو 2018 - آخر تحديث - 07:54

جندي من حرس الحدود السعودي في جازان في 9 نيسان/ابريل 2015 (afp_tickers)