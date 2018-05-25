التحالف العسكري في اليمن يعلن اعتراض صاروخ جديد فوق السعودية
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صورة من فيديو نشره المتمردون اليمنيون في 27 آذار/مارس 2018 تظهر على ما يبدو إطلاق صاروخ بالستي في 25 آذار/مارس من العاصمة صنعاء(afp_tickers)
أعلن التحالف العسكري في اليمن بقيادة السعودية الجمعة ان قوات الدفاع الجوي السعودية اعترضت صاروخا بالستيا اطلقه المتمردون اليمنيون باتجاه مدينة جازان في جنوب البلاد.
وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية أن حطام الصاروخ سقط فوق منطقة سكنية في نجران دون أن تتسبب في خسائر بشرية.
واعلنت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين اطلاق صاروخ "من طراز بدر 1" على ميناء جازان.
ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر كثّف الحوثيون اطلاق الصواريخ البالستية على السعودية. وعادة يعلن التحالف عن اعتراض القوات للسعودية لهذه الصواريخ.
وتتهم السعودية ايران بدعم المتمردين الشيعة بالسلاح، لكن طهران تنفي هذا الاتهام.
وكانت قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت أيضا فجر الخميس صاروخا بالستيا فوق جازان بعد هجوم مماثل يوم الاثنين، على ما أفاد المالكي الذي قال إن الصاروخين لم يتسببا في وقوع إصابات.
في 10 أيار/مايو دشّن الدفاع المدني السعودي منظومة صفارات انذار جديدة في الرياض والمنطقة الشرقية.
وتقود السعودية في اليمن تحالفا عسكريا منذ آذار/مارس 2015 دعما لقوات الحكومة المعترف بها وفي مواجهة المتمردين الحوثيين.
ومذاك، قُتل نحو عشرة آلاف يمني وأصيب أكثر من 50 ألفا بجروح، فيما قضي أكثر من 2200 شخص جراء انتشار وباء الكوليرا، وتقول الأمم المتحدة إن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية حاليا في العالم.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب