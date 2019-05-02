هذا المحتوى تم نشره يوم 02 مايو, 2019 07:09 ص

رجل يسير بين الركام بعد أنباء عن غارة جوية استهدفت مصنعاً للبلاستيك في حي الجرف في صنعاء في 10 نيسان/أبرريل 2019

شن التحالف العسكري بقيادة السعوديّة في اليمن غارات على قاعدة عسكرية يمنية في العاصمة صنعاء، قال إنها جاءت لتدمير مرافق طائرات دون طيار.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إن التحالف قام مساء الأربعاء بتدمير "أهداف عسكرية مشروعة بقاعدة الديلمي الجوية، شملت مرافق صيانة الطائرات بدون طيار، ومنظومة اتصالات، وكذلك أماكن تواجد الخبراء الأجانب والمشغلين لهذه المنظومات".

وكان التحالف أعلن الشهر الماضي أنه استهدف كهفا لتخزين الطائرات بدون طيار التابعة للمتمردين الحوثيين، في أحد معسكرات الحرس الجمهوري بدار الرئاسة في العاصمة اليمنية صنعاء.

من جهتها، أوردت وكالة سبأ التابعة للمتمردين الحوثيين نقلا عن مصدر أمني أن التحالف شن 13 غارة مساء الأربعاء استهدفت "مطار صنعاء الدولي وقاعدة الديلمي" الجوية.

وحذر زعيم المتمردين الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي في مقابلة تلفزيونية الشهر الماضي من ان باستطاعة قواته شن هجمات ضد أهداف حيوية في السعودية والامارات اللتين تقودان تحالفا ضده.

وأشار الى أن قواته تملك قدرات للوصول الى "أهداف استراتيجية وحيوية وحساسة ومؤثرة".

وشن المتمردون الحوثيون هجوما في كانون الثاني/يناير الماضي بطائرة دون طيار استهدف عرضا عسكريا في قاعدة العند الجوية اليمنية، أكبر قاعدة في البلاد ما أدى إلى مقتل رئيس الاستخبارات العسكرية في القوات اليمنية الموالية للحكومة ونائب رئيس هيئة الأركان اليمني.

ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، حربا منذ 2014 بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، والقوات الموالية للرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، تصاعدت في آذار/مارس 2015 مع تدخل السعودية على رأس التحالف العسكري دعما للقوات الحكومية.

وتسبب النزاع بأسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة، التي قالت إن أكثر من 24 مليون شخص ما زالوا يحتاجون الى مساعدة إنسانية، أي أكثر من 56 ألف جريح منذ بدء عمليات التحالف، بحسب منظمة الصحة العالمية. ويعتبر مسؤولون في المجال الانساني أن الحصيلة الفعلية أعلى بكثير.

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