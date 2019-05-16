هذا المحتوى تم نشره يوم 16 مايو, 2019 07:11 ص

أكد التحالف بقيادة السعودية في اليمن الخميس أنه بدأ بشن غارات على مواقع تابعة للمتمردين الحوثيين، بما في ذلك في العاصمة صنعاء.

وقال مصدر في التحالف لوكالة فرانس برس أن التحالف بدأ "بشن غارات نوعية على مواقع الميليشيات الحوثية في اليمن من ضمنها صنعاء".

من جهتها، ذكرت قناة المسيرة التابعة للمتمردين الحوثيين أن "طيران العدوان" شن عدة غارات، في إشارة إلى التحالف الذي تقوده السعودية.

وتحدثت شاهدة أخرى عن "عدة غارات" بدأت "قرابة الساعة 8,00 (05,00 ت غ)".

وتعرّضت محطّتا ضخ لخط أنابيب رئيسي في السعودية إلى هجوم بطائرات من دون طيار الثلاثاء، ما أدى الى إيقاف ضخ النفط فيه.

وأعلن المتمردون الحوثيون في اليمن أنّهم استهدفوا "منشآت حيوية سعودية" بسبع طائرات من دون طيار.

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