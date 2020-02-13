هذا المحتوى تم نشره يوم 13 فبراير, 2020 01:53 م

قوات سعودية في نوبة حراسة لتأمين وصول رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك إلى مدينة عدن الجنوبية في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن ضد المتمردين الحوثيين أنّه بدأ إجراءات قانونية بحق عناصره المتورطين في عمليات تخالف القانون الدوليّ الإنساني.

وتدخل التحالف العسكري الذي يضم الإمارات في النزاع دعما للرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته في آذار/مارس 2015، بعد أشهر من سيطرة المتمردين المدعومين من إيران على العاصمة صنعاء.

ويواجه التحالف والمتمردون اتهامات بارتكاب أفعال ترقى لجرائم حرب.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي بحسب ما نقلت وكالة الانباء السعودية (واس) مساء الاربعاء إنّ "القيادة المشتركة للتحالف أحالت ملفات نتائج تحقيقات حوادث بوجود خطأ ومخالفة لقواعد الاشتباك للدول المعنية"، مشيرا الى أن "الملفات تتضمن الوثائق والأدلة لاستكمال الإجراءات النظامية حول المحاسبة".

ولفت خلال مؤتمر صحافي في لندن إلى أن "الجهات القضائية شرعت بإجراءات المحاكمة وستُعلن الأحكام حال اكتسابها الصفة القطعية".

وأكّد المالكي التزام التحالف "بمحاسبة مخالفي قواعد الاشتباك ومخالفي القانون الدولي الإنساني -إن وجد- وفقاً للقوانين والأنظمة لكل دولة من دول التحالف".

وذكرت صحيفة "عرب نيوز" السعودية الناطقة بالانكليزية أنّ القضايا تتضمن قصفا داميا لمستشفى تديره منظمة أطباء بلا حدود في العام 2016 قتل فيه 19 شخصا، وغارة جوية على حافلة قتل فيها 40 طفلا على الأقل في العام 2018 وغارة جوية في العام نفسه اسفرت عن مقتل 20 شخصا على الأقل خلال حفل زفاف.

وتسببت الحرب في اليمن بمقتل عشرات الآلاف معظمهم من المدنيين، وفق منظمات حقوق الانسان. وترى الأمم المتحدة ان الازمة الانسانية الناتجة من النزاع اليمني هي الأسوأ في العالم.

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