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هذا المحتوى تم نشره يوم 06 سبتمبر, 2018 05:59 ص 06 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 05:59

يمنيون قرب حافلة دمرت في موقع ضربة جوية في 9 آب/اغسطس شنها التحالف العسكري في صعدة قبل ذلك بيوم. (afp_tickers)