هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 27 أغسطس, 2018 01:36 م 27 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 13:36

يمنيون قرب حافلة دمرت في موقع ضربة جوية في 10 آب/اغسطس شنها التحالف العسكري في صعدة قبل ذلك بيوم.

اتهم التحالف العسكري في اليمن بقيادة السعودية الاثنين مسؤولين في الامم المتحدة ب"الاستجابة لضغوط" الحوثيين في هذا البلد و"تسويق رواية" هؤلاء المتمردين حول الضربات الجوية التي تنفذها طائرات التحالف والتي تسببت بمقتل مدنيين.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في مؤتمر صحافي في الرياض إن "بعض المسؤولين الامميين" يتخذون "مواقف غير حيادية في بعض البيانات الصادرة حول ادعاءات بشأن استهدافات خاطئة"، مضيفا "هذه أحكام مسبقة (...) وتسويق للرواية الحوثية في المجتمع الدولي".

وكان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك أعلن الجمعة أنّ ما لا يقل عن 26 طفلاً و4 نساء قتلوا الخميس في غارتين للتحالف، مطالبا بإجراء تحقيقات مستقلة في الهجمات التي تستهدف مدنيين في البلد الغارق في الحرب.

وفي 9 آب/أغسطس قتل 40 طفلاً في غارة جوية استهدفت حافلة تقلّ أطفالا في أحد أسواق محافظة صعدة في شمال اليمن، بحسب الصليب الأحمر، ما دفع بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الى المطالبة بإجراء تحقيق مستقل.

واعتبر المالكي ان تصريحات لوكوك "قد تكون (...) استجابة للضغوط" التي ذكر ان المتمردين في اليمن يمارسونها على المنظمات الاممية، مضيفا "لا يوجد حرب من دون أضرار جانبية".

وكان التحالف أعلن فتح تحقيق في الغارة التي وقعت في 9 آب/اغسطس. ولم يعلّق التحالف على أحداث الخميس الماضي، لكن وكالة أنباء الإمارات أكدت أن الحوثيين أطلقوا صاروخا "بالستيا إيراني الصنع" ما أدى الى مقتل المدنيين. والامارات شريك رئيسي في قيادة التحالف.

ويشهد اليمن منذ سنوات نزاعا بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا والمتمردين الحوثيين. وتدخلت السعودية على رأس تحالف عسكري يضم الامارات في 2015 لوقف تقدم المتمردين الذين سيطروا على صنعاء في ايلول/سبتمبر 2014.

وأوقعت الحرب في اليمن أكثر من 10 آلاف قتيل منذ تدخل التحالف الذي تسبب ب"أسوأ أزمة إنسانية" في العالم بحسب الأمم المتحدة.

وتأتي اتهامات التحالف للمسؤولين في الامم المتحدة قبل نحو عشرة أيام من محادثات بين أطراف النزاع اليمنيين في جنيف تعقد برعاية المنظمة الاممية.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب