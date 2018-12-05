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هذا المحتوى تم نشره يوم 05 ديسمبر, 2018 03:12 ص 05 ديسمبر 2018 - آخر تحديث - 03:12

ضابط عراقي في موقع يشتبه أنه مقبرة جماعية لضحايا تنظيم الدولة الاسلامية في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 قرب الموصل. (afp_tickers)