هذا المحتوى تم نشره يوم 05 نوفمبر, 2019 06:31 م

كبير موظفي البيت الأبيض ميك مالفاني يتحدث في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض في واشنطن في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019

استعدت لجان التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء كبير موظفي البيت الأبيض بالوكالة ميك مالفاني للإدلاء بإفادته الجمعة، وقالت إنه على "دراية مباشرة وكبيرة" بجهود دونالد ترامب للضغط على أوكرانيا.

وكتب رؤساء اللجان النيابية الثلاث التي تتولى التحقيق أن "التحقيقات كشفت أنّك قد تكون مشاركا بشكل مباشر في جهد يقوده الرئيس ترامب ومحاميه الشخصي رودولف جولياني وغيرهما لحجب... مساعدة أمنية بنحو 400 مليون دولار بهدف الضغط (على أوكرانيا) لإجراء تحقيقات من شأنها أن تفيد المصالح السياسية الشخصية للرئيس ترامب".

ومالفاني هو أرفع شخصية رسمية في البيت الأبيض يستدعيها التحقيق الرامي لعزل ترامب، علما أنه من غير المرجّح أن يدلي بإفادته الجمعة نظرا لرفض الرئاسة الأميركية تعاون مسؤوليها مع التحقيق.

والأسبوع الماضي صوت مجلس النواب بأغلبية 232 صوتا مقابل 196 صوتا لإطلاق عملية العزل وفتح التحقيق رسميا.

ويتهم الديموقراطيون ترامب باستغلال نفوذه لأغراض شخصية في الاتصال الذي طلب فيه من نظيره الأوكراني إجراء تحقيقات حول المرشّح الأوفر حظا لمواجهته في الاستحقاق الرئاسي المقبل جو بايدن وابنه هانتر الذي كان عضو مجلس إدارة في شركة الطاقة الأوكرانية "بوريسما".

ويؤكد الرئيس الجمهوري أن اتصاله كان "شرعيا" ويتهم الديموقراطيين بالتدبير "لانقلاب".

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