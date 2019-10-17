هذا المحتوى تم نشره يوم 17 أكتوبر, 2019 11:32 ص

بعد ليلة جديدة من أعمال العنف في كاتالونيا، يواصل الاستقلاليون في المنطقة الخميس تعبئتهم لليوم الرابع على التوالي احتجاجا على اصدار القضاء الاسباني أحكاما قاسية على عدد من قادتهم.

وكان الطلاب مضربين صباح الخميس وقطعت الطرق مجددا وأشعلت الإطارات في الشوارع "لشل" الحركة في المدن استعدادا لمواصلة المسيرات.

والقى الرئيس الانفصالي لكاتالونيا كيم تورا الذي دان العنف ليلا بعدما التزم الصمت، خطاب تحد للدولة الاسبانية في برلمان كاتالونيا.

وقال "لا يمكن أن نسمح لأنفسنا بالتراجع خطوة إلى الوراء في الدفاع عن حقنا الثابت في تقرير المصير"، مؤكدا أن "الخوف والتهديدات لن تهزمنا". ووعد بالتوصل إلى الاستقلال خلال سنتين.

وكانت صدامات جرت بين الشرطة والناشطين الانفصاليين في كاتالونيا ليل الاربعاء الخميس في تصعيد دانته السلطات الانفصالية للمنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي بينما تستعد الحكومة الاسبانية للتدخل.

وبعد مسيرة سلمية شارك فيها آلاف المتظاهرين في برشلونة، نصب شبان يرتدون ملابس قاتمة وملثمين حواجز وأحرقوا إطارات وسيارات ورشقوا شرطة مكافحة الشغب بزجاجات حارقة، كما ذكر صحافي من وكالة فرانس برس.

وللمرة الأولى تحدثت شرطة المنطقة عن رشقها بزجاجات حارقة وبالحمض. وحاول متظاهرون بدون أن ينجحوا إصابة مروحية للشرطة بأسهم نارية.

وامتدت المواجهات إلى مدن أخرى بينها تاراغون وليدا. وقد اندلعت مع بدء تظاهرات على أثر صدور أحكام بالسجن لمدد طويلة على تسعة قادة انفصاليين لمشاركتهم في محاولة استقلال كاتالونيا في 2017.

وأدت الأحكام التي أصدرتها المحكمة العليا إلى موجة احتجاج منظمة بشكل جيد. وبدأت مجموعات من المتظاهرين الثلاثاء والأربعاء مسيرات من خمس مدن، على أن تصل إلى برشلونة ليوم "إضراب عام" وتظاهرة كبيرة.

- نحو مئة جريح -

وأعلنت فرق الإنقاذ أن 96 شخصا جرحوا الأربعاء في أربع مدن في المنطقة، 58 منهم في برشلونة وحدها. وكان 125 شخصا جرحوا في المواجهات ليل الثلاثاء الأربعاء.

وتحدثت وزارة الداخلية عن إصابة 46 من عناصر شرطة المنطقة والشرطة الوطنية، بعضهم إصاباتهم خطيرة، وتوقيف 33 شخصا بينهم 12 في برشلونة.

وأعلنت شرطة المنطقة أن "عشرين شخصا على الأقل اعتقلوا" في جميع أنحاء المنطقة، بعد 51 آخرين أوقفوا ليل الثلاثاء الأربعاء.

ودعا رئيس كاتالونيا ليلا الى "وقف فوري" للمواجهات. وقال تورا "لن نسمح بحوادث مثل تلك التي نراها في الشوارع. هذا يجب ان يتوقف فورا. ليس هناك أي سبب أو مبرر لإحراق سيارات، ولا لأي نوع آخر من التخريب".

إلا أن تورا أكد أنه "من الطبيعي ومن الجيد أن نحتج على حكم غير عادل وغير عادي"، مؤكدا في خطاب تلفزيوني أن "الاحتجاج يجب أن يكون سلميا".

وجاءت تصريحات تورا بعد ساعات قليلة من توجيه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز نداء مباشرا له إلى نبذ العنف "بوضوح شديد" بدون أعذار، وهو ما لم يفعله من قبل.

وسيترأس سانشيز الذي أرسل تعزيزات إلى النطقة الغنية الواقعة في شمال شرق اسبانيا، اجتماعا للجنة متابعة الوضع قبل أن يتوجه إلى بروكسل لحضور القمة الأوروبية حول بريكست.

وقالت أنا باستور القيادية في الحزب الشعبي اليميني الخميس إن سانشيز والاشتراكيين "تجاوزتهم الأحداث ولا يريدون اتخاذ قرارات".

وتريد المعارضة أن يستعيد السيطرة على قوات الأمن التي كلفت بها سلطات المنطقة وحتى تعليق الحكم الذاتي لكاتالونيا كما فعلت مدريد بعد المحاولة الانفصالية.

وكاتالونيا منقسمة حول قضية الاستقلال. فحسب آخر استطلاع للرأي نشرته حكومة المنطقة في تموز/يوليو، يؤيد 44 بالمئة من الكاتالونيين استقلال منطقتهم مقابل 48,3 بالمئة يعارضون ذلك.

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