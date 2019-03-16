هذا المحتوى تم نشره يوم 16 مارس, 2019 03:39 م

اسر احدى الضحايا الصينيين في موقع تحطم طائرة البوينغ الاثيوبية في منطقة اوروميا في 15 آذار/مارس 2019

أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية السبت في وثيقة حصلت فرانس برس على نسخة منها أن التعرف على جثث الضحايا ال157 لطائرة البوينغ 737 ماكس 8 التي تحطمت الأحد بواسطة الحمض الريبي النووي قد يستغرق ستة أشهر.

وقالت الشركة في الوثيقة التي وزعت على أهالي الضحايا إن "نتائج تحليل الحمض الريبي النووي ستعلن خلال 5 إلى 6 أشهر بعد أخذ عينات". وأطلع أحد الأقارب وكالة فرانس برس على الوثيقة طالبا عدم كشف اسمه.

وسيتم التعرف على الجثث من خلال المقارنة بين أشلاء الضحايا التي جمعت في موقع الحادث على بعد 60 كلم شرق أديس أبابا مع عينات الحمض الريبي النووي للأسر.

ويمكن للأقارب تقديم العينات في أديس أبابا أو أي مكتب للخطوط الإثيوبية بحسب الوثيقة التي تفيد بأن الأغراض الشخصية التي جمعت في الموقع ستسلم للأهالي "خلال شهرين" وشهادات الوفاة خلال أسبوعين.

والشخص الذي عرض الوثيقة لفرانس برس فقد قريبا يهوديا وأنه لا يمكن تشييعه من دون جثمان.

وورد في الوثيقة أيضا أنه يمكن للأسر أخذ عينة من التربة من موقع الحادث كذكرى للضحايا، وانها ستحصل على إفادة تسمح لهم بعبور الجمارك بسهولة.

وحادث الأحد الذي أسفر عن مقتل 157 شخصا من 35 جنسية هو الثاني في أقل من خمسة أشهر لهذه الطائرة التي حظرت في العديد من الدول منها الولايات المتحدة حت تنتج.

وفي ظروف مشابهة تحطمت طائرة من الطراز نفسه تابعة لشركة "لايون إير" الإندونيسية في البحر في تشرين الأول/أكتوبر قبالة أندونيسيا (189 قتيلا).

وأرسل الصندوقان الأسودان إلى فرنسا حيث يقوم مكتب التحقيقات والتحليلات الفرنسي بدراستهما.

سس/ليل/ اع

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